Semplici, il più longevo fra i pro: “Avrei potuto salutare. Fiorentina? Sarà stagione diversa”

Ex allenatore della Fiorentina Primavera, Leonardo Semplici con sei anni consecutivi sulla panchina della Spal è il tecnico più longevo tra le società professionistiche. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rilasciando anche una dichiarazione sui viola:

Ancora non ho concluso il mio lavoro. Questa estate avrei potuto spiccare il volo. Ho avuto un’offerta importante. Ma ho scelto ancora la Spal. Contemporaneamente, però, mi sono iscritto a un corso d’inglese. Voglio parlarlo alla perfezione. Ci sarà un momento in cui dovrò salutare la mia seconda casa e andare a misurarmi altrove. Dobbiamo vincere un altro scudetto cioè conquistare un’altra salvezza. Guardo le partecipanti al prossimo campionato e sospiro. Cagliari, Genoa e Bologna hanno fatto un salto di qualità. La stessa Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere.