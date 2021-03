Sella: “Mai addossare responsabilità ai singoli, si fa solo peggio”

Ezio Sella, romano ed ex viola, con un passato nelle giovanili giallorosse e da allenatore della stessa società della Capitale, è intervenuto a Lady Radio:

Fiorentina-Roma è una partita delicata per entrambe le squadre. I viola stanno pagando un po’ di discontinuità, sette punti sul Cagliari sono tanti ma bisogna stare sempre molto attenti. Mi aspetto due squadre accorte. La Roma invece ultimamente ha fatto passi indietro dal punto di vista fisico, deve reagire anche mentalmente all’ultima sconfitta. Vlahovic? Ha grandi qualità, Prandelli ne parla benissimo e c’è da fidarsi di lui. Se a volte esce dalla partita è perché è ancora giovane, c’è della strada da fare sul piano della mentalità, è normale. Forse a gennaio serviva un attaccante già pronto, ma adesso serve aspettare Kokorin che di qualità ne ha. Lo 0-0? Con l’avvento dei tre punti il pareggio ha perso di valore, le squadre cercano sempre o quasi la vittoria. Chi vuol crescere non si accontenta mai. Le responsabilità non vanno mai attribuite al singolo, altrimenti non si fa che creare alibi; invece è necessario compattarsi tutti.