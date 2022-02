Seduta di scarico e gruppo diviso in due. Da domani testa allo Spezia

La Fiorentina ha ripreso subito ad allenarsi con seduta di scarico. Da domani ci si focalizzerà in tutto e per tutto sullo Spezia

La Fiorentina, rientrata nella serata di ieri dopo la vittoriosa trasferta a Bergamo, è tornata oggi ad allenarsi con una seduta di scarico. Secondo quanto riferito da Radio Bruno, la squadra si è divisa in due parti: una - al centro sportivo - ha svolto defaticante dopo essere sceso in campo ieri sera, mentre l'altra - allo stadio Franchi - ha effettuato lavoro tattico. In particolare, molti tifosi erano presenti ad attendere la squadra e sono stati molti gli attestati di stima e affetto per i viola, principalmente per Piatek. Proprio il polacco, dopo la doppietta di ieri, si candida per una maglia da titolare al Picco contro lo Spezia. È però presto per abbozzare una formazione: da domani ci si focalizzerà in tutto e per tutto alla prossima gara.