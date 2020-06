“Se Ribery non gioca, allora c’è qualche problema. Curioso di vedere Vlahovic”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione:

“Come dare torto ai tifosi viola? Di stadio in questi anni si è parlato e sparlato, la classica novella dello stento che poi per mille diatribe extracalcistiche è rimasta un sogno. Adesso si chiedono chiarezza e determinazione sulla scelte. Purtroppo la questione ha avuto un inizio quanto mai complicato, con l’inchiesta giudiziaria che ha bloccato le operazioni a Castello. Solo un proprietario deciso può andare a fondo di questa situazione. Ribery? Se è pronto, giochi: non ha senso farlo entrare dopo se non è pronto. Se invece non lo vedessimo in campo, allora dovremmo pensare che il recupero sia più difficoltoso del previsto. Sono curioso di vedere Vlahovic là davanti, lui è il centravanti del futuro.”