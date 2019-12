Scout viola, Pisano: “Barone siciliano come me, vuole valorizzare la nostra terra. Mi piace Kraja del Palermo”

Lo scout viola per la Sicilia Giovanni Pisano è stato premiato il 16 dicembre agli “Oscar” del calcio siciliano. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato del suo nuovo incarico con la Fiorentina:

Joe Barone, che ringrazio, insieme al presidente Commisso e al d.s. Pradè è originario di Pozzallo e per questo ci tiene a valorizzare la nostra terra. Spesso si fanno le cose senza sapere cosa succederà dopo i primi mesi, ma chi investe nel calcio deve programmare e monitorare tutto. I ragazzi validi però ci sono: bisogna solo girare seriamente come sto facendo io. Il calciatore che oggi mi somiglia di più? Ricciardo del Palermo. Sì, un “vecchietto”, perché il centravanti puro che vive per segnare non esiste più. Palermo? Mi piace molto Kraja: a 19 anni fa già la sua parte a centrocampo, con ottima propensione offensiva. Altri nomi da appuntarci? Arena (classe 2000) dell’Acireale, ma di proprietà del Catania, ha bei colpi. Poi direi addirittura un 2002: Pucci, esterno offensivo del Marsala. Dell’Acr Messina segnalo, invece, il 2001 Saverino: centrocampista centrale, bravo tecnicamente, che può essere impiegato pure in difesa. Dell’FC è da seguire il 2000 Brunetti, terzino sinistro con buona gamba.