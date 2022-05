Scontri Fiorentina-Inter: emessi 18 Daspo a carico dei tifosi viola

La questura ha inflitto 18 Daspo ai tifosi viola, in riferimento a fatti accaduti la sera della partita di calcio Fiorentina - Inter

In quell’occasione si affrontarono, in una rissa avvenuta poco prima dell’incontro in Piazza Alberti, i tifosi viola con quelli neroazzurri. Parte dei quali travisati e dando luogo anche a lancio di oggetti contundenti. A seguito delle indagini della Squadra Tifoserie della Digos della Questura di Firenze, scattate subito dopo, sono stati identificati e denunciati, a vario titolo, i tifosi della Fiorentina coinvolti nei fatti. I Daspo adottati nei confronti dei 18 tifosi viola, fanno loro divieto di partecipazione alle partite per un periodo di tempo variabile che va dai 2 ai 7 anni e per 6 tifosi è stata anche richiesta all’Autorità Giudiziaria l’applicazione della prescrizione di presentarsi fisicamente, in concomitanza alle partite, presso la Questura di Firenze.