Sconcerti: “Vlahovic? Se non vuole rinnovare, vada via. Castrovilli lo venderei se…”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare l’attualità di casa Fiorentina:

I giocatori migliori vanno quasi sempre via, il futuro di Vlahovic dipende anche dagli altri. Il rinnovo? Se Dusan non vuole rinnovare a giugno va venduto. Chiesa e Bernardeschi sono stati due affari per la Fiorentina. Biraghi? Può anche avere dei limiti, ma non mi sembra che ci sia molto di meglio. Barreca ci sarà un motivo se ha giocato 10 minuti con due allenatori diversi. Dirigenti bravi ci sono e i calciatori si trovano sempre, basta avere un progetto. La Primavera? Ormai i giocatori vanno cercati in Europa e non in casa. Per un’offerta congrua io venderei anche Castrovilli.