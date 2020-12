Sconcerti: “Su Ribery non conto più. L’attaccante? Credo e spero che arrivi Caicedo”

Il noto giornalista fiorentino Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime di casa Fiorentina: “Per quanto riguarda l’attaccante la mia impressione è che alla fine verrà Caicedo. Lo considero l’unico che possa darci una mano subito e che sia allo stesso tempo anche alla nostra portata. Ha fisico, tecnica, segna gol, non a grappoli ma continuità. Se davvero venisse lui credo che ci darebbe una grande mano. Poi sento tanto dire che la Fiorentina gioca male, ma non è che gli altri giocano bene; dovremmo smetterla, è un po’ come avere un figlio bruttino e dire tutti i giorni: o come è brutto il mi figliolo! Dopo un po’ basta.

Ha poi continuato: “Se serve un giocatore in più che salti l’uomo? Sì, è vero, ma dobbiamo anche considerare il fatto che il gioco di Prandelli è un gioco di sovrapposizioni (quando funziona), che punta ad arrivare a crossare senza saltare direttamente l’avversario. Bonaventura? Lo vedo molto meno vivace e felice di come lo ricordavo; secondo me è uno che può fare la differenza accanto ad altri, su di lui e su Amrabat, Castrovilli, Pezzella, Milenkovic, su di loro conto molto. Su Ribery non conto più“.