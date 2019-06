Suggestione Fiorentina per Daniele De Rossi? Dell’ipotesi viola dell’ex capitano giallorosso ne ha parlato a Calciomercato.com il giornalista Mario Sconcerti:

De Rossi sta scegliendo di continuare a giocare, dopo qualche offerta e un po’ di riflessioni, sarebbe intenzionato a farlo in una squadra italiana, forse la Fiorentina o il Bologna. Questa scelta sembra causi il risentimento di molti tifosi romanisti che non gli perdonerebbero di giocare in una squadra italiana, cioè di interrompere la sua verginità romanista. E’ la solita non educazione del tifoso, il suo pesante egoismo. Io ti amo finché rispondi agli slogan che io pretendo. Se pensi da solo sei un traditore, è il tifo misto al codice d’onore di una società segreta. Se si ama una persona non si tiene prigioniera di niente e se ne rispettano le scelte. De Rossi non ha debiti con i romanisti, ha avuto tutto e ha dato tutto e ora è libero.