Sconcerti: “Stadio? E’ il contorno che crea problemi. Chiesa segni di più, è ora il momento di dimostrare”

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a TMV Radio parlando così di alcune questioni riguardanti la Fiorentina. Ecco quello che ha detto:

Il Franchi è un’opera d’arte. Se uno vuole costruire uno stadio nuovo trova un terreno e lo fa. Gli stadi si costruiscono, è tutto quello che si richiede intorno che crea problemi. Chiesa? La società deve aiutarlo e lui deve cercare di dare il massimo per la Fiorentina. Ha fatto solo due gol, davvero pochi per uno come lui. È arrivato il momento in cui ci dimostri chi è e quanto vale veramente.