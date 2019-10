Sconcerti: “Stadio a Campi ok, a Firenze troppa gente da accontentare. A gennaio…”

Intervenuto nel consueto filo diretto settimanale con Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del momento viola: “Mi fa piacere che Commisso abbia deciso per realizzare subito il Centro Sportivo, lo capisco perché sono anche io di quella generazione lì e l’età avanza per tutti. E’ bello poter coinvolgere la città metropolitana nella crescita della Fiorentina, ora mi aspetto in fretta anche lo stadio. I tempi? Sono uguali in tutto il mondo, dipende quanto investi nella manodopera: il fatto è che ne discutiamo da dieci anni. Campi? Farlo lì è come farlo a Firenze, Scandicci o Bagno a Ripoli, non capisco questo razzismo. Nel momento della globalizzazione, dobbiamo chiederci cosa è per noi Firenze: essere nati in Battistero è meglio che vivere a Rifredi? Detto questo non possiamo aspettare altri dieci anni, un nuovo stadio vuol dire fatturato. E affidarsi ad un privato rispetto al pubblico ti aiuta: a Firenze c’è troppa gente da accontentare”.

Sui temi di campo e mercato: “Gli investimenti? La società colmerà i vuoi lasciati ad agosto col mercato di gennaio. Pedro? Un investimento che mi piace. Tutti all’interno del mondo del calcio lo conoscono, ma spendere 11 milioni per questo progetto di giocatore fa molto piacere. Bene che nella Fiorentina ci siano sia lui che Vlahovic. La griglia del campionato? Juve, Inter, Napoli e Atalanta sono più forti, ma con i nerazzurri l’abbiamo buttata via. Siamo dopo Roma e Lazio, tra il settimo e decimo posto”.