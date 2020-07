Sconcerti: “Spalletti alla Fiorentina? Un equivoco. Mi son convinto che rimarrà Iachini”

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così a TMW Radio:

Spalletti alla Fiorentina? E’ un equivoco, sarebbe adatto ma non è stato preso. Non ho mai sentito Spalletti parlare bene della Fiorentina ma nemmeno male. Ma quando sento dire che è fiorentino e sarebbe una soluzione fantastica non ci credo, è sufficientemente dispettoso per essere contro questi accoppiamenti. E ha ancora un anno di contratto con l’Inter. Sto pensando seriamente che la Fiorentina o prende Juric (l’intervista è stata rilasciata prima dell’uscita della notizia della permanenza al Verona) o rimane Iachini.