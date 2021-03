Sconcerti sicuro: “Vlahovic domenica non toccherà palla, pronto a scommetterci”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio dove ha preso la parola anche sul capitolo Vlahovic:

Non credo sarà ancora un giocatore della Fiorentina. O firma, o va venduto subito. Per la situazione in cui è la Fiorentina, non voglio più invenzioni, mi interessano investimenti sicuri, voglio solo cinque giocatori che nel giro di 3 anni facciano fare un salto di qualità importante. Sono convinto che Vlahovic non se lo possano permettere, non gli possano essere promesse le coppe. Chiesa è stato trattato da mascalzone, ma pensate che è stato fatto prigioniero un uomo su una promessa di Commisso a un bambino del Meyer. Quindi Chiesa ha ragione ad essere profondamente seccato con la Fiorentina, e sappiamo che comandano i giocatori, non è più la società che cede. Non credo Vlahovic possa andare alla Roma, ma se deve andare lì chiedo Ibanez, Villar e Borja Mayoral. Tutti e tre. Non mi interessa dare 60 milioni in mano a Pradè o a un altro direttore sportivo: voglio i giocatori. Sicuri. Gente che ho già visto, che so che tipo di risultato possano dare. Penso ancora a Kokorin, Duncan, Callejon… Giocatori che non si sa chi siano. Basta però per favore col dare di traditore a ragazzi di vent’anni che semplicemente vanno a lavorare da altre parti