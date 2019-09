Sconcerti scrive: “Non ho capito il mercato della Fiorentina. Pulgar il migliore, Chiesa silenzioso”

Il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti ha scritto così sul Corriere della Sera:

Chiedo scusa alla nuova presidenza della Fiorentina, ma ho capito poco il loro mercato (6). Tante idee, ma come macchie di leopardo, senza una logica che dia alla fine un colore vero. L’acquisto migliore è stato Pulgar (7), Ribery è un investimento sul carisma in una squadra di ragazzi. Credo che la sorpresa sarà Pedro (non giudicabile) che tutti raccontano come un giovane di grande talento. È rimasto Chiesa (8), ma è molto silenzioso e non si diverte, quindi gioca maluccio.