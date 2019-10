Sconcerti: “Ribery ha portato piccoli dettagli in spogliatoio. Boateng fa comodo ma…”

Intervenuto nel consueto filo diretto con gli ascoltatori, il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno: “Otto punti non sono affatto pochi se consideriamo il calendario impegnativo. Nella partita di domenica ho visto un’ulteriore crescita della Fiorentina, ma ci sono anche tantissimi demeriti del Milan perché non ha mai pressato. Nel finale però i viola hanno fatto sparire il pallone come il Napoli ha fatto al Franchi nella prima giornata”. Sui singoli: “Boateng? In certe situazioni di partita può fare comodo come centravanti, ma l’attaccante vero è da ricercarsi in Vlahovic o Pedro: nel prosieguo della stagione sarà questa la soluzione naturale. Per un giocatore esperto come lui è indifferente giocare a gara in corso o giocare dal 1′. Credo che debba dare una mano alla squadra nel momento in cui viene chiamato in causa, non è un titolare ma un giocatore di classe e fisico, e durante la partita ci può essere bisogno di lui. Ribery? Ha portato decine di piccoli dettagli che non ci possiamo nemmeno immaginare. I giovani lo osservano per vedere anche come si prepara le scarpe. E’ un riferimento a tutti i livelli, e non fa il padre rompiscatole”.