Sconcerti: “Questa Fiorentina non giocherà mai bene”

Mario Sconcerti, noto giornalista Fiorentino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Callejon? Sono rimasto colpito da quello che ha detto Prandelli sul giocatore, ovvero quando disse che era un problema profondo. Ci deve spiegare, però, perchè lo tiene fuori, e forse è perchè sei entrato in ottica di idee di cederlo. Situazione? Non si deve valutare la Fiorentina solo per gli ultimi anni. Noi dobbiamo metterci in testa che è inutile discutere di quanto giochi male la Fiorentina, perchè non giocherà mai bene. L’importante è salvarsi dalla B, che non vuole dire giocare bene, ma avere qualcosa in più degli altri. Prandelli si è trovato in una situazione peggiore di quella che pensava. Lasciamo perdere i moduli, i problemi della Fiorentina sono altri.