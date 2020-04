Sconcerti: “Prima va risolta la situazione. Udinese-Fiorentina, praticamente non si è giocato”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea – e non solo – in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni affidate all’emittente campana:

Non trovo estremamente divertente per uno spettatore pensare al calcio in questo momento. Ci sono ancora centinaia di morti al giorno, con un’epidemia da mettere a posto. Più facciamo tamponi e più troviamo contagi, non è la situazione ideale per pensare di giocare a calcio. Si deve aspettare, restando pronti a qualsiasi soluzione. Quando la situazione sarà sotto controllo, ci vorrà un giorno per fare il calendario. I tentativi da fare adessot li gestisce il virus, non li gestiamo noi. Quando sarà possibile tornare a gioire? Fino a che non ci saranno i vaccini, non sarà più un calcio normale. Due mesi fa ho visto una partita vera tra Juventus e Inter, era decisiva, una gara ad eliminazione. E’ stata bella, ma altre gare come Udinese-Fiorentina sono state diverse, praticamente non si è giocato.