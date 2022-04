Sconcerti: “Per Juve sfida delicata. Vlahovic? Con sua assenza gruppo cresciuto”

L'assenza di Vlahovic ha cementato il gruppo, ma la sua assenza si è fatta comunque sentire: parola di Sconcerti

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua a 24 ore dal fischio d'inizio di Juve-Fiorentina: "Castrovilli? E' chiaramente una brutta notizia, mi dispiace. Spero che recuperi Bonaventura perché al di là della partita di domani ci sono gare importanti da qui al termine della stagione, domani abbiamo una partita intera per segnare il gol che ci serve a patto di non subirne per strappare almeno i supplementari. La Fiorentina gioca meglio della Juve ma regala alla Juve un po' di individualità sparsa sul campo e bisognerà vedere da che Juve troverà, solitamente cambia da una domenica all'altra e soffre le squadre organizzate. Sarà una partita delicata anche per loro.

Sul grande ex: "Non so come si possa dire che non abbiamo pagato l'assenza di Vlahovic, è mancato eccome. Al di là di questo l'a Fiorentina è cresciuta come collettivo, ha perso solo due partite nel girone di ritorno rispetto alle 8 del girone d'andata e c'è stato un miglioramento netto della fase difensiva. In attacco stiamo andando avanti con un solo gol, ma la squadra è diventata molto più squadra, ha trovato sostanza di gioco laddove prima faceva più fatica, ora gioca tutte le partite ed è un avversario vero per tutto. Questo è merito di un allenatore che ha fatto sì che l'assenza di Vlahovic si sentisse meno".