Sconcerti: “Paquetà da prendere al volo, così come Belotti. L’allenatore…”

Come ogni giovedì, al Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Mario Sconcerti:

C’è tanta pressione mediatica intorno alla ripresa del campionato, la situazione è molto complicata, questi sei nuovi casi della Fiorentina sono preoccupanti. Il tema stadio? Il problema non è soltanto fare un impianto nuovo, ma è tutta una serie di cose, quelle che devono appunto stare intorno allo stadio stesso. Il mio parere su Paquetà? Da prendere subito, stiamo parlando del numero 10 del Brasile. Mi piacerebbe molto vederlo in viola, come mi piacerebbe vedere a Firenze Belotti. Sicuramente un’offerta c’è già stata, magari adesso potrebbe entrare nel discorso anche Cutrone. Iachini va ringraziato per quello che ha fatto, è stato l’uomo giusto al momento giusto, ma se si vuol alzare l’asticella serve altro. Ma mandarlo via con il campionato che non si conclude non sarebbe molto corretto… De Zerbi? Gli manca ancora un po’ di praticità.