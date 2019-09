Sconcerti: “Non capisco i problemi dello stadio a Campi, mi piacerebbe sentire la voce di Chiesa”

Mario Sconcerti, noto giornalista Fiorentino, ha parlato del momento viola al Pentasport di Radio Bruno:

“Mi ha sorpreso vedere l’Atalanta così spaesata, hanno atteso tanto questo momento, ma dal primo gol si sono lasciati andare. Il debutto in Champions è sempre delicato, ma loro hanno sofferto la velocità avversaria. Chiesa? Stiamo parlando da soli, è tutta l’estate che stiamo continuando a parlare di questa questione, e lui non ha mai parlato una volta. Ancora non abbiamo capito cosa realmente voglia questo ragazzo. Non ha parlato una volta dall’inizio dell’estate, adesso sarebbe il momento di farlo. Stadio a Campi? Siamo diventati pazzi, stiamo litigando per fare lo stadio accanto alla città, come se Campi non fosse all’altezza da ospitare lo stadio. Arbitri? Sbagliato parlare di malafede, poi sono umani che compiono errori, e questo è normale. Corvino? Nell’ultima avventura, purtroppo non ne poteva più, però non ci dimentichiamo l’eredità che ha lasciato alla Fiorentina, da Milenkovic a Castrovilli. Modulo? Quello visto con la Juve è uno schieramento da usare contro squadre che si ritengono più forti. Con l’Atalanta può andare bene, perchè noi la soffriamo molto, ma quella non è una squadra.”