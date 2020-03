Sconcerti: “Mercafir? Mi piacerebbe vedere il Franchi ristrutturato. Agnelli? Dimentica la gara”

Mario Sconcerti, ex dirigente viola e noto giornalista fiorentino, è intervenuto telefonicamente a Radio Bruno Toscana:

Mercafir? personalmente mi dispiace molto che le cose siano andate così perchè so che Commisso tiene molto allo stadio. Mi piacerebbe tanto vedere un Franchi ristrutturato anche se è chiaro che a noi lo stadio non serve per fare un salto di qualità in classifica quanto per investire e avere dei soldi coperti dal patrimonio. Parole di Agnelli? Dimentica la cosa più importante ovvero la gara, togliendo questa al calcio non resta praticamente niente; non può essere la storia di un club a delegare il presente. La sua è stata un’uscita temeraria su un argomento che sta a cuore solo a una quindicina di club ma non alla Uefa e alla Fifa.