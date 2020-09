Sconcerti: “Le parole di Pradè? Un bluff. Commisso deve mantenere le promesse”

Di seguito un estratto dell’intervento di Mario Sconcerti ai microfoni del Pentasport durante il “Filo diretto” in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “Quello di Pradè è certamente un bluff. Primo perché se fosse stata una chiusura di mercato sarebbe stato Commisso a farla e non Pradè; il Presidente ha già dimostrato di essere uno che ci mette la faccia. Secondo perché sono convinto che Commisso si sia reso conto di aver avuto una legge ad personam per fare lo stadio e adesso è lui che deve mantenere le promesse. Io credo che questa conferenza sia stata fatta per far capire alle pretendenti di Chiesa che il tempo stringe. Vlahovic? Credo debba difendersi soprattutto da solo facendo il giocatore che sa fare. Il ritorno di Borja Valero? Mi scalda pochissimo, il suo amore per Firenze è svanito quando gli hanno offerto un contratto più ricco. Ricci? Non l’ho praticamente mai visto ma tutti quelli con cui ho parlato me lo hanno descritto come una grande mezzala e non come un regista. Sarri? Al di là del fatto che ormai è abituato ad ingaggi fuori portata per noi, non sono per niente sicuro che un Fiorentino a Firenze possa far bene”.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina