Sconcerti: “La Fiorentina ha evidenti lacune difensive, Castrovilli è un bel giocatore”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Per gli errori contro il Napoli non si deve pensare alla malafede, altrimenti si deve dire apertamente che Massa è un disonesto. Non c’è una soluzione. Il rigore fischiato al Napoli, nasce dal rigore fischiato alla Fiorentina, che ha condizionato Massa. Scambio Dalbert-Biraghi? Ho buone speranze, Dalbert ha lo stesso problema di Biraghi però, ovvero che non è un difensore. Il brasiliano, però, da maggiori garanzie di Biraghi. Difesa? Non vedo benissimo nè Pezzella nè Milenkovic in questo momento, contro il Napoli la nostra difesa non poteva reggere. Castrovilli? Lui è un giocatore di talento, ma credo che anche lui abbia problemi difensivi, come gran parte della squadra.