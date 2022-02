Sconcerti: “La Fiorentina e le romane ormai sono fuori dalla corsa Champions”

L'opinione sulla corsa per la Coppa dalle grandi orecchie

“Adesso il Napoli è in testa e si sta avvicinando pure la Juventus che potrebbe insidiare le prime. Non credo nello scudetto, ma la Juve mette ansia a tutti. Io non credo che si possano fare paragoni tra gli impegni europei e il campionato italiano. Quella in Europa è un’avventura finita per il Napoli, mentre nel campionato italiano gli azzurri possono dire la loro. L’Inter ha avuto un crollo perché ha perso la sicurezza di essere immortale. La partita con il Liverpool l’ha ridimensionata molto. Io non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per la Champions, penso che sia tardi sia per i Viola che per le romane".