Sconcerti: “Inglese? Mi piace, ma vorrei sentir parlare di Higuain. Lazzari e Castrovilli…”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Zurkowski mi sembra un giocatore vivo, con piedi buoni. Inglese mi piace, ma sarebbe una buona seconda scelta. Come nuovo attaccante mi piacerebbe sentire nomi alla Higuain visto che stiamo avvicinando ad una cosa completamente diversa dalla precedente. Pavoletti sarebbe un profilo sulla scia di Inglese. Lazzari è solo un esterno di centrocampo a cinque, perché come terzino lo salti e come attaccante non segna. Castrovilli è un giocatore vero e può diventare una bella mezzala, l’ho seguito alla Cremonese, nel pacchetto di centrocampisti della Fiorentina ci sta”.