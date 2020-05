Sconcerti: “Iachini? Non capisco perché ci debba essere tanta fiducia. Belotti? Non arriva”

Il giornalista del Corriere della Sera ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Stadio

A Firenze trovare spazio per lo stadio, gli alberghi e i centri commerciali non è semplice. Mi sembra che in questa vicenda abbiano tutti ragione. Bisogna trovare un’area vasta. Il Franchi senza la Fiorentina non ha sufficiente arte per resistere, rischia di diventare un cimitero.

Belotti e l’attacco viola

Belotti? Per quello che ne so io, non arriva. Cairo non può nemmeno permettersi di pensare di venderlo, ma se discutiamo Belotti, possiamo smettere. Vlahovic può giocare con un attaccante di ruolo. Cutrone lo devo finire di conoscere. Al Milan prometteva bene. Bisogna avere la costanza di vederlo insieme a Vlahovic. Non è facile segnare nella Fiorentina, soprattutto quando gioca in casa.

Fiorentina alla ripresa del campionato

Siamo in una posizione di netto vantaggio, abbiamo molti avversari sotto di noi, dobbiamo fare 8-9 punti, ma sono convinto che possiamo farne di più. Penso che un risultato frequente sarà il pareggio, in caso di ripresa del campionato.

Acquisto in caso di cessione di Chiesa

Serve un grande regista, è lì che nasce una squadra. Amrabat è una mezz’ala, non un regista. Le condizioni in difesa non sono disperate, il problema è che manca la fase difensiva del centrocampo. Iachini non inserisce il terzo attaccante per mancanza di copertura a centrocampo.

Iachini