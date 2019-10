Sconcerti: “Ho un timore su Vlahovic. Castro ruba l’occhio, non gettiamo fango sui DV”

Mario Sconcerti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in collegamento con gli ascoltatori:

“Mi aspettavo Sottil, ma non con gli stessi compiti che ci avevano affondato contro la Lazio. Castrovilli sta rubando l’occhio, Ribery manca e sta mancando anche Chiesa. A questi ritmi, sarebbe una buana stagione su cui costruire. Castrovilli sotto certi aspetti ricorda Marchisio. Mi accontenterei, mi sembrano avere la stessa capacità di gestirsi bene. Il giocatore Castrovilli è sempre stato interessante. A parte Castrovilli, vedo solo Pulgar e Badelj, perché Benassi ci sbilancerebbe. Il Parma è più organizzato in trasferta, D’Aversa è un giochista all’italiana.

Mi sembra che la rosa sia molto corta, ma c’era da ricominciare su una base di sicurezza. Il vero fattore in più è stato Commisso, al quale stiamo dando tutto quello che non abbiamo dato ai DV. Adesso però sentiamo, vediamo, tocchiamo con mano. Tutto questo ha riaperto una porta. Ricordiamoci con quanto scetticismo prendevamo l’ottavo posto nella gestione precedente: adesso siamo soddisfatti del nono. Tutto è relativo.

Vlahovic? Lui è partito da titolare, e ha fatto anche bene col Monza, ma le scelte di Montella mi fanno pensare che non sia ancora all’altezza della prima squadra. A Montella riconosco l’idea quasi eccezionale messa in pratica nelle ultime 7 partite. Ha un solo compito come allenatore della Fiorentina: andare d’accordo con Ribery, motivo di attenzioni molteplici. Se non riesce, è un fallimento. La gestione DV è stata seria e pulita da debiti, per fare i complimenti a Commisso, su cui sono assolutamente d’accordo, non bisogna gettare fango su altri. Esempio? Il calcio femminile, in cui siamo stati pionieri.”.