Sconcerti: “Gattuso garanzia di qualità. Ribery? È stato utile, adesso…”

L'opinione di Sconcerti a proposito del neo arrivato Gattuso e del futuro di Franck Ribery

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato dei due nomi al centro dell'attualità viola di queste ultime settimane: quelli di Franck Ribery e di Rino Gattuso. "I due anni di Ribery a Firenze? Direi che hanno aiutato, specialmente all'inizio quando il suo nome copriva la squadra intorno a sé. Però se vuoi ricostruire una squadra questo Ribery non puoi tenerlo, anche perché alla fine la Fiorentina si è salvata solo grazie ai gol, non previsti, di Vlahovic. Ribery non segna, serve un altro che fa gol". Ha poi continuato: "Cosa porta Gattuso? Sicuramente competenza e senso di responsabilità. Se guardiamo la classifica degli ultimi tre anni Gattuso è un allenatore che sta largo all'attuale Fiorentina. È una persona in grado di dare un'opinione dura e forte in più, io credo che la sua presenza sia garanzia di qualità ed esperienza".