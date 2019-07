Sconcerti: “Firenze è stata p*****a con Commisso. Chiesa? La Juve punta Icardi”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno dei temi caldi di casa Fiorentina:

Chiesa? La novità di queste ore è che la Juve sta andando su Icardi, e l’argentino esclude il n° 25. Al momento il giudizio sul mercato viola è sospeso, l’importante è che non si faccia passare Chiesa come l’acquisto della Fiorentina perché tenerlo un anno danneggia la ricostruzione della squadra e ha poco senso. Il monte stipendi verrà portato a circa 50 milioni, quindi il tetto massimo che la Fiorentina potrà offrire a Chiesa sarà non più di 5. E non c’è da scandalizzarsi se la Juve ha già un accordo con il calciatore, perché abbiamo fatto lo stesso con Lirola. E’ una pratica diffusa per tutti.

Dal mercato mi aspetto nomi come Kean, De Paul, Tonali: ci servono giocatori veri. Eviterei uno come Llorente, che ha segnato due gol nelle ultime due stagioni di Premier League. Commisso? Deve dimostrare che vuol dividere con la Fiorentina la sua ricchezza. Il tifoso ha continuamente fame, se non gli dai da mangiare si lamenta. Firenze è stata un po’ puttana con Commisso, ci siamo subito prostrati e gli abbiamo aperto le porte di casa quando non è nella nostra indole.