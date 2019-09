Sconcerti: “Fiorentina, ultimi minuti di follia ma c’è continuità: ora servono i punti”

L’opinionista e grande firma del giornalismo sportivo italiano Mario Sconcerti parla a TMW Radio della Fiorentina:

Ha giocato bene per discreti tratti. Ultimi minuti di follia, poteva prendere anche altri gol. E’ stata salvata dal Var, poi però riesce a prendere gol. La squadra sta avendo una sua continuità, dal Napoli ad oggi. Ora servono i punti. La Fiorentina non ha marcatori da mezzepunte veloci come Ilicic e Gomez. La Viola giocava in trasferta, ha tenuto bene il controllo della partita ma lo ‘sfascio’ finale lo ricordo solo in Barcellona-PSG in Champions.