Sconcerti: “Fiorentina, perché vanno via tutti quelli arrivati un anno fa?”

Mario Sconcerti fatica a comprendere la gestione attuata dalla Fiorentina in sede di campagna acquisti. Il noto giornalista, infatti, non condivide certe scelte operate dal club viola e durante l’intervento odierno a Tmw Radio dice:

Io credo nel futuro della Fiorentina ma al momento ci sono molti aspetti che non si capiscono. Stanno andando via tutti quei giocatori arrivati appena un anno fa: qualcuno dovrebbe renderne conto. Quella viola è una società un po’ schizofrenica. Ora sento parlare di Conti, prima di Pavoletti, direi anche basta con giocatori a rischio (fisicamente, n.d.r.). Anche perché il rischio, spesso, si trasforma in danno per la Fiorentina. Callejon? Dà ordine ed equilibrio ad una squadra di qualità, ma non la porta lui quella qualità.