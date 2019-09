Sconcerti: “Fiorentina-Juve, curioso per la prima di Ribery in campo e Sarri in panchina”

Intervistato da calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato della prossima giornata di campionato:

Si avvicina il ritorno del campionato e cresce la curiosità per l’esordio di molti nuovi calciatori arrivati nelle ultime ore del mercato: da Sanchez a Rebic, passando per Llorente e Mkhitaryan. Ma il vero esordio da segnare in rosso è un altro… Fiorentina-Juventus aprirà la terza giornata di Serie A e, se da una parte sale l’attesa per la titolarità di Franck Ribery, dall’altra sarà il grande giorno della prima in panchina di Maurizio Sarri. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, non può che sorgere spontanea una domanda: il mister sarà da Juventus? L’ex coach del Chelsea avrà a breve anche tanti altri calciatori e anche loro dovranno dimostrare di essere da Juventus. C’è curiosità anche per il debutto di Fernando Llorente con la maglia del Napoli, calciatore di assoluta qualità. Inoltre incuriosisce anche Simone Verdi. Il calciatore giocherà con il Torino di Mazzarri.