Sconcerti: “Fiorentina divisa in due, troppo giovani e troppo vecchi. C’è fascino nella squadra, ma anche mistero…”

Ecco i temi che sono stati evidenziati durante il filo diretto con Mario Sconcerti durante il Pentasport di radio bruno Toscana:

“Non so se Ribery rappresenterà molto dal punto di vista tecnico per la Fiorentina, ma devo dire che a livello di marketing ce n’era bisogno, un colpo davvero azzeccato che nemmeno viene a costare troppo. Il Monza, squadra da Serie D, ci ha messo in difficoltà per la linearità con cui giocava. Le soluzioni si trovano col tempo, ma manca qualcosa a centrocampo, Zurkowski e Castrovilli non hanno fatto una partita in A; Terzic interessante, ma molto giovane, in una fascia in cui hai già Ribery devi trovare copertura. Ribery è il tetto, ma non so se la “casa” sia all’altezza di quello che ci aspettiamo.

Noi non abbiamo toccato niente davanti, eppure l’anno scorso l’attacco ha fatto 18 gol con tre giocatori. Quando penso che la squadra non sia pronta, penso soprattutto a questo. Domenica una difesa terribile, tutti ventenni, due-tre chiaramente non abbastanza esperti. La squadra è divisa in due, troppo vecchi e troppo giovani. Domenica i problemi venivano dalle distanze tra i centrocampisti, come nello scorso campionato.

Nel calcio di oggi contano anche altri aspetti, ma li devi far combaciare… Prendi Tonali? Susciti meno attenzione, ma poi al tifoso arriva la stessa soddisfazione. Mi piace molto Pulgar, ma dietro di lui come interditore ci vuole un Dabo più scolarizzato. Con più di 40 partite, ci vogliono anche dei cambi… Non credo nemmeno che ci siano queste grandi ricerche di esterni, non vedo dove potremmo mettere gente come Suso… Lo prenderei stasera, ce lo accompagno io a Firenze, ma a meno che non si voglia fare un 4231 non c’è spazio, e soprattutto ci vogliono dei difensori che non abbiamo. Per far giocare Vlahovic bisogna tener fuori Boateng: c’è fascino nella Fiorentina, ma anche mistero. Tanti giovani, forse troppi.