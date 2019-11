Sconcerti: “Fiorentina costruita male. Preoccupato da chi fa la squadra, non da Commisso”

Il giornalista del Corriere della Sera ed ex dirigente viola, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno Toscana durante il filo diretto con gli ascoltatori:

E’ una partita fondamentale: se la vinciamo, ci tiriamo fuori da una situazione che potrebbe diventare pericolosa. E’ bene uscire in fretta da questa situazione, anche se il Lecce è più squadra della Fiorentina.

Secondo me è arrivato il momento di cambiare squadra, che è modesta, più che allenatore. Bisogna che il tecnico si prenda le proprie responsabilità nei confronti di una squadra sbagliata fin dall’inizio.

Pedro titolare? Non ho capito come sta. Con Venuti e Ranieri, la difesa sarebbe troppo leggera, Cristoforo no, per carità. Contro il Lecce serve osare di più. Ok Sottil e Ribery, serve l’attaccante.

La Fiorentina è una squadra sbagliata: ci sono troppi giovani e alcuni giocatori non hanno riserve e non c’è nessun tipo di centravanti.

Veretout? Va bene non trattenere i giocatori quando vogliono andare, ma allora perché abbiamo voluto trattenere Chiesa?

Non sono preoccupato da Commisso, ma da chi fa la squadra. Vorrei capire qual è la nuova collocazione della Fiorentina. Sono preoccupato per la costruzione della squadra che, ripeto, è sbagliata.

Chiesa? E’ un grande giocatore, ha il diritto di scegliere. Pensavo che sarebbe successo questo, non siamo in grado di gestire queste storie, le portiamo avanti per mese, ma davanti ci devono stare la squadra e la tattica. Ok Commisso, ma si gioca a pallone, bisogna correre, bisogna che ci sia una logica. Abbiamo fatto l’investimento sul centravanti, ma l’attaccante non c’è. Pulgar e Badelj giocano nello stesso ruolo e l’anno scorso il croato ha fatto la riserva alla Lazio. C’è un equivoco: stiamo parlando tanto di Commisso, ma prima servono 20 punti in più. Stiamo perdonando tutto.