Sconcerti: “Estasiato dalla Fiorentina. E adesso i rinforzi dal mercato: vorrei il Papu Gomez”

Il giornalista ed dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, a Radio Bruno ha parlato di Juventus-Fiorentina:

Sono rimasto estasiato ieri sera. Ho visto un vero cambiamento, tanti uomini in area avversaria. Spesso c’erano quattro uomini nostri in area avversaria, questo rovescia il gioco e cambia molto. Speriamo di continuare così e spero che arrivino rinforzi dal mercato. Personalmente mi piacerebbe il Papu Gomez ma è un auspicio da tifoso, non ho notizie in tal senso. Vlahovic? Va aiutato, gli va messo qualcuno accanto. Il gioco di tutti deve dargli una mano. Fiorentina a due punte? Se aiutano la squadra ce le possiamo permettere. La Lazio dice che non venderà Caicedo, ma io andrei su di lui perché insieme a Vlahovic e Ribery andrebbe a costituire un attacco forte.