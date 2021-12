Sconcerti: “Difficile fermare la trattativa per Ikonè. E su Berardi…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del mercato della Fiorentina di gennaio e della gestione della trattativa Berardi

Mario Sconcerti , giornalista ed ex dirigente viola, ha parlato durante il filo diretto del Pentasport di Radio Bruno della questione mercato in casa Fiorentina.

Ha iniziato parlando di Borja Mayoral: "A Roma parlano di far giocare titolare Mayoral insieme ad Abraham. Non vorrei che adesso cambiasse idea. Adesso viene il dubbio su di lui, perché aveva il problema di non giocare. Adesso però se Mourinho gli dà spazio non so come possa finire".