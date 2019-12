Sconcerti deciso: “Troppi ragazzi, mercato disastroso. Occorre chiarezza sugli obiettivi della società”

Il “direttore” Mario Sconcerti ha parlato della situazione attuale della squadra ai microfoni di Radio Bruno

La Fiorentina è una squadra modesta e spaccata, tanti ragazzi si stanno bruciando, sentono tanto la pressione e non riescono ad imporsi. Montella non ha tutte le colpe, la squadra è stata costruita male, Pradè ha fatto tanti errori, ma ad inizio stagione tutti lo avrebbero scelto. La scelta disastrosa è stata portare mezza primavera in campo e non spendere nel mercato. La Fiorentina deve fare chiarezza su quali sono le disponabilità economiche e gli obbiettivi per fare la prossima campagna acquisti. Classifica? Ad oggi ho difficoltà a trovare squadre con rosa inferiore alla Fiorentina, non possiamo sottovalutare la retrocessione, non abbiamo un giocatore che salta un uomo. Spalletti? Non si deve mai lavorare in casa, costa tanto (4,2 milioni dall’Inter) e non allena questo tipo di squadre. così come associare Allegri alla Fiorentina è follia.