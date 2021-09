Sconcerti: “Con Milenkovic grande scelta. Mancano tre giocatori di valore”

Mario Sconcerti ha parlato molto bene della dirigenza viola per come ha trattato l'affare Milenkovic e della rosa attuale a disposizione

Queste le sue parole su Milenkovic : "Milenkovic ha capito che era il momento sbagliato per andarsene e la Fiorentina è stata brava a farglielo capire. Per questo devo fare i complimenti alla dirigenza viola".

Poi sulla rosa a disposizione: "La nostra rosa non copre tutti i ruoli. Manca un terzino sinistro, perché Terzic non ha mai giocato in Serie A. Poi manca una punta al posto di Vlahovic, perché Gonzalez non può fare la punta. Se metti lui, Callejon e Sottil chi segna ? E infine un'ala, perché dopo Gonzalez e un Callejon da sei, c'è solo Sottil. Dobbiamo coprire le lacune sulle fasce con quello che abbiamo, tipo con Castrovilli, che mi sembra quello più adattabile".