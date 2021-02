Sconcerti: “Commisso farà una grande squadra, ne sono certo”

Classico appuntamento del giovedì con Mario Sconcerti al Pentasport di Radio Bruno, che ha fatto il punto sul momento in casa viola:

Sono sicuro che con due-tre giocatori di livello Rocco Commisso farà un’ottima squadra e nel giro di poco torneremo ai vertici del calcio italiano, ne sono certo. Se gli diamo il tempo riuscirà a costruire una squadra forte. Il caso Callejon fa invece porgere una domanda spontanea: perché l’abbiamo preso? Se sia Iachini (prima) che Prandelli (dopo) non lo fanno mai giocare un motivo tecnico ci sarà… Per quanto riguarda Sarri, spero che sia profondamente vero un avvicinamento tra lui ed il club viola. Un altro buon profilo sarebbe Gattuso, vede bene il calcio ed è una grande persona. Bielsa? Sarebbe straordinario. Abbiamo bisogno di una svolta, di un mister già affermato, che porti del suo alla piazza. Devono arrivare giocatori forti fisicamente e che trattino bene il pallone, il calcio del resto va in quella direzione. Maleh? Vediamo, se sei forte ed a 23 anni sei ancora in B c’è qualcosa che non torna, ma le squadre si fanno anche con questi giocatori. Riguardo al futuro di Vlahovic saranno decisivi i prossimi mesi, il suo procuratore sta aspettando di vedere quanti gol segna, ma se non firma a fine stagione, va ceduto.