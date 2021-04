Sconcerti: “Commisso deve trattare l’allenatore. Franchi capolavoro di Nardella”

Il punto di vista dell'editorialista del Corriere della Sera ed ex dirigente della Fiorentina, protagonista del filo diretto col Pentasport

Mario Sconcerti , nel consueto filo diretto con il Pentasport di Radio Bruno: "Sarebbe bello arrivare decimi, al momento siamo lontani. Pradè non va giudicato solamente per gli ultimi due anni, con una società nuova che non so quanto lo abbia messo in condizione di lavorare al meglio. Ricordo i sondaggi che si dicevano favorevoli alla sua permanenza l'estate scorsa. Sarri? È tempo di scordarcelo, credo proprio vada alla Roma. Per adesso i contatti mi paiono molto leggeri, è il presidente che deve parlare con l'allenatore e spiegargli il proprio progetto. Mi preoccupa che le voci su Gattuso stiano già attenuandosi, non vorrei fosse in ragionedella poca convinzione. Sono convinto che Commisso ce la farà a fare una bella Fiorentina, ci metterà dai due ai quattro anni.

Franchi?Il restauro mette in campo quasi 100 milioni di euro. Riuscire a fare un impianto all'altezza è a beneficio della città, di Firenze. Nardella l'ha messa in tasca a tutti, è stato veramente bravo a raccogliere i soldi per quella ritenuta un'opera d'arte. Questa è casa nostra, se Commisso vuole fare qualcosa con i propri soldi lo faccia. Un monumento nazionale non può essere trascurato, lo stadio Franchi non è conosciuto così a fondo. Giocatori funzionali al nuovo tecnico?Sono per l'assoluta libertà e mobilità dei calciatori, ormai non mi affeziono più a nessuno. Se Vlahovic vuole andarsene, non mi strappo certo i capelli. Se invece è una questione di soldi gli si possono dare tre milioni, se è quello che chiede. Lirola? In un calcio come quello francese è perfetto, in un assetto più difensivo fa brutte figure. Resti in Francia dunque.