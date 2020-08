Sconcerti: “Commisso attratto dai parametri zero, criticare prima è sbagliato. Higuain…”

Mario Sconcerti ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Pradè? Ho buoni rapporti con il Direttore, forse sono ottimista per questo motivo, anche se questo non mi ha impedito di criticare il suo operato. Discuterlo prima del mercato non è corretto, mi sembra che tutti sappiano veramente poco. A gennaio nessuno avrebbe mai immaginato che avremmo preso Amrabat e Kouamé…

Higuain ha segnato tantissimo in Spagna e in Italia, io lo prenderei molto volentieri, farebbe pensare alla Fiorentina in un modo diverso. Piatek è alla portata della Fiorentina, sarebbe “normale” prendere lui, ma io preferisco le cose meno normali. Belotti rappresenta un dovere per Cairo, deve trattenerlo a meno che lo stesso giocatore non chieda di essere ceduto. Mi sembra che Commisso sia attratto dalla possibilità di un parametro zero a stagione, spalmare l’ingaggio di Higuain su più anni permetterebbe di risparmiare addirittura rispetto a Piatek. Bisogna capire se sia possibile…

L’eccesso di giocatori è un problema non solo della Fiorentina. Ci sono quelli che passano dalla Primavera alla prima squadra e poi quelli che vengono acquistati, è come il problema dello stadio, che è di tutti e quindi non è di nessuno. Il Vlahovic che riesce a venir fuori copre dieci giocatori che invece no. Perché non prendere solo un pezzo da novanta ogni mercato? Semplicemente perché non arriva. Più che una squadra giovane mi interessa avere una buona squadra. Mandzukic sarebbe ancora migliore rispetto a Higuain per fare da insegnante ai compagni di reparto.

C’è chi vede i buoni giocatori al primo colpo d’occhio e chi ha bisogno di più tempo, ma se si pensa che alla Fiorentina manchino i talent scout si sbaglia di grosso. Sema dell’Udinese? Bel giocatore, non un fuoriclasse che ti cambia la squadra ma va bene. Quando noi ci chiediamo cosa ci manca, sbagliamo. Chiediamoci che cosa abbiamo, e ci accorgiamo che siamo lontani. 15 gol per un attaccante sono un traguardo medio. Tecnicamente, se Chiesa resta mi va anche bene, sarebbe come un grande acquisto, i conti li faremo l’anno prossimo. Io sono convinto che l’affare si farà negli ultimi giorni, magari rientrando nel discorso Higuain”.

SFUMA JAVI MARTINEZ? LO SPAGNOLO POTREBBE RAGGIUNGERE DAVID SILVA