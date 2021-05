Sconcerti: “Commisso ascolterà Gattuso. Può instaurarsi qualcosa di duraturo”

Mario Sconcerti scommette sulla buona riuscita del connubio Commisso-Gattuso. La Fiorentina ha sfruttato una buona occasione

"Sono contento dell'arrivo di Gattuso, è un tecnico che stimo e penso sia garanzia di una buona squadra. Ha cominciato a fare la gavetta dal basso ed è cresciuto tanto: io credo che l'aspetto quasi familiare instaurato da Commisso necessiti di qualcuno che lo accompagni con fiducia. Sono due persone dello stesso tipo e credo che se l'allenatore gli dirà qualcosa lo saprà ascoltare. La Fiorentina ha potenzialmente sfruttato una delle poche occasioni per creare qualcosa di duraturo. Callejon? Nel gioco di Gattuso può tornare centrale, ma onestamente non so più chi sia perché non lo vedo giocare da tempo. Un giocatore che può riabilitarsi molto è Lirola, che potrebbe tornare utile alla causa".