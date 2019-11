Sconcerti: “Chiesa? Tenerlo col broncio un errore. Salvezza? Facciamo 40 punti, pensiamo all’anno scorso…”

Intervenuto nel classico filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento viola a 360°:

Esuberi un problema? E’ un male comune, avendo rose ampie. Non succede solo alla Fiorentina, ma a Firenze i giocatori stanno bene e rifiutano tutte le altre destinazioni. 3-5-2 una “gabbia”? La Fiorentina ha poche certezze, tanti ragazzi sono sotto i 22 anni, solo due over 30 come Boateng e Ribery più Pulgar, Badelj e Pezzella che fai fatica a sostituire. Tornare al 4-3-3? La prestazione vista con il Napoli e falsata: prima giornata, presidente nuovo, era inevitabile. Mi aspetto di più da Lirola, di giocatori giovani e incompiuti ne abbiamo tanti, di quelli esperti pochi e poco assortiti come Pulgar e Badelj. Nuovo stadio? Si è scoperto che il valore dell’area Mercafir è inferiore della metà rispetto al prezzo che la Fiorentina dovrebbe pagare. In tutto questo uno stadio ce l’abbiamo e il soprintendente ha detto che ci si possono fare tante cose tra cui “avvicinare” le curve. Pensiamo in modo serio alla ristrutturazione del Franchi, sarebbe un investimento minore e avrebbe ricavi certi rispetto ad un nuovo stadio. Chiesa? La strategia di Enrico è stata troppo chiusa. E’ un problema da risolvere il prima possibile, in nazionale non ha il broncio. E’ stato fatto un errore a non cederlo pensando che sotto sotto volesse rimanere. Obiettivo salvezza? E’ un campionato molto equilibrato in basso. Poi pensiamo allo scorso anno… stesso allenatore, stesso Chiesa, facciamo 40 punti e poi penseremo a cose migliori.