Sconcerti: “Chiesa? Se vuole andarsene, che se ne vada. Per quale motivo trattenerlo?”

Alcune opinioni di Mario Sconcerti durante il filo diretto con gli ascoltatori del Pentasport:

“La cessione della Fiorentina ha fatto rumore, Commisso con i suoi soldi ha catturato attenzione, ma ora c’è da fare una squadra: che sia almeno una squadra di buon senso.

Chiesa? Possiamo fare anche 120/130 mln tra lui e altri giocatori. Mi piacerebbe che la Fiorentina costruisse qualcosa di suo e non restasse legata ad un eterno prestito. Se il ragazzo vuole andare, che se ne vada. Specie se ha detto: “o mi cedete o vado in scadenza“: sarebbe una carriera dimezzata da noi, ma per quale motivo? Se lo vuoi tenere per forza lo tieni, ma paghi col sangue. Qual è il vantaggio? Lui non vuole restare, e se va via arrivano i soldi con cui ricostruire.

Perin e Biglia li prenderei entrambi. Il secondo ha 33 anni e qualche acciacco, ma rimane un grande regista. Perin ha avuto problemi, eppure era il secondo portiere italiano dopo Buffon, mi dà più sicurezza di Lafont e Dragowski.