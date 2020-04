Sconcerti: “Campionato riprenderà, cinque cambi fanno solo confusione”

Mario Sconcerti, noto giornalista Fiorentino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Commisso e Barone sono molto presenti con interviste e articoli, forse in questo momento anche troppo. Su Tonali ci sono tante squadre, e dovrebbe andare dove può giocare subito e fare bene da subito. Nel calcio di oggi servono mezz’ali molto tecniche, infatti lo vedrei bene insieme a Verratti, non al suo posto. Campionato? Con questi miglioramenti e le pressioni che le società stanno facendo credo che il campionato riprenderà, anche se per quanto mi riguarda preferirei pensare al prossimo anno, invece che cercare di finire quello in corso. Cinque cambi? Credo farebbero troppa confusione, cinque giocatori sono mezza squadra, non dimentichiamocelo.