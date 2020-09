Nel corso del filo diretto con gli ascoltatori del Pentasport è intervenuto Mario Sconcerti. La firma del giornalismo a tinte viola si è espressa così ai microfoni di Radio Bruno:

Il mercato chiuso e il “bluff della Fiorentina”? L’ho definito così perché sono rimasto stupito dal metodo. Dieci giorni fa è stata convocata una conferenza stampa, occasione nella quale di solito viene fatto un annuncio. Invece in questo caso non è accaduto niente, non è stato detto nulla. Dichiarare mercato chiuso 20 giorni prima che finisca mi sembra una sciocchezza, in termini di comunicazione. Borja Valero? Sono contento per lui da un punto di vista emozionale. Ricordo comunque che se ne andò tre anni fa per soldi. Motivazione legittima, ma di questo si è trattato. E’ una scelta “alta” fatta a basso prezzo. Se devo valutare l’operazione dal punto di vista tecnico non mi spingo oltre il sei in pagella.

Kouame per quanto visto a Genova è un giocatore molto interessante. Sono convinto che spesso come regista giocherà Pulgar e non Amrabat. Il marocchino è un giocatore che attira il pallone, lo cattura. Non è certo un regista. Il problema del modulo viene fuori per cercare un posto per Bonaventura come mezzala. La zona del centrocampo deve essere in mano a giocatori molto tecnici che sotto pressione riescono ad eludere l’avversario o dribblarlo. In questo Bonaventura mi sembra perfetto, ma schierarlo insieme a Castrovilli forse è un lusso di troppo.

Zona grigia? Vincere è complicato per tutte le squadre, anche per uno come Commisso per quanto possa essere ricco. Le sue parole lasciano intendere che questo dettagli cambi poco la situazione. Siamo in un limbo dal quale è difficile emergere, anch’io mi auguro di non dovermi accontentare della lotta per l’8° posto, ma con questa squadra difficile fare di più.

Vlahovic? Uno splendido ragazzo, che diverrà un gran giocatore, ma non può essere quello che prende per mano la squadra gigliata. Non mi aspetto che sia lui, a 20 anni, a trascinare una squadra come la Fiorentina che difficilmente riesce ad entrare in area per servirlo.