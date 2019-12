Sconcerti boccia Chiesa: “Lo darei in prestito a gennaio. Commisso amareggiato per offese in tribuna”

Ai microfono di TMW Radio, Mario Sconcerti ha espresso i suoi pareri sul momento della Fiorentina, bocciando Federico Chiesa:

Commisso per ora sta a guardare. Nella MLS usa così: non si cambia in corsa ma a fine campionato spesso si è spietati, si vuole capire e poi agire. Il Presidente è rimasto malissimo sabato per alcune offese arrivate dalla tribuna. In questo momento la Fiorentina sa di essere in un gruppo di formazioni pericolanti e dovrà intervenire fortemente a gennaio: io darei Chiesa in prestito pre-cessione e prenderei Piatek, Kessie e Calabria. Lo darei a chi mi dà dei giocatori. Pradè? Bisogna capire che tipo di elementi cerca, c’è bisogno di salvare questa squadra. Non è colpa del DS, ma ora deve intervenire il Presidente. Fino a Natale, Montella non si tocca. La Fiorentina ha bruciato molti giovani, vedi Ranieri e Pedro su tutti.