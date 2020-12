Sconcerti: “Auguro a Commisso di trovare un progetto chiaro”

Intervenuto a TMW Radio, l’editorialista del Corriere della Sera ed ex dirigente viola, Mario Sconcerti, ha rivolto un augurio al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso:

Auguro di trovare un progetto chiaro per la squadra. Ad esempio andare a trovare i giovani migliori. Qualcosa di preciso, come sta facendo con lo stadio e non costruendo la squadra anno per anno, senza prospettive. E preparare la Fiorentina ad essere una grande squadra quando le altre big tireranno il fiato.