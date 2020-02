Mario Sconcerti, ai micorfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione rigurado il botta e risposta tra Commisso e Nicchi:

Sono rimasto strabiliato dalle parole di Nicchi, rappresenta la magistratura degli arbitri e un magistrato non può dire ad un imputato di essere “disgustato”. Gli arbitri non possono esprimere giudizi così pesanti su delle persone che devono giudicare. E’ un episodio senza precedenti, la federazione italiana ha sottovolutato e lasciato passare un atteggiamento inaccettabile. Non esiste un complotto, gli arbitri si detestano tra loro, tutti vorrebbero arbitrare le partite importanti e per questo sono felici degli errori altrui. Multa Antognoni? Sono orgoglioso che abbia alzato la voce, è la nostra bandiera e vederlo difendere i nostri colori è emozionante.