Schira: “Dopo la cessione di Veretout, mi aspetto che inizi il mercato della Fiorentina. Borja Valero…”

Il giornalista Niccolò Schira è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti la Fiorentina:

Mi aspetto un’accelerata nel mercato viola. Siamo ai dettagli per la cessione di Veretout alla Roma dove ballano ancora 1-2 milioni. Può esser l’apertura per Lirola e gli altri obiettivi di mercato. Adesso serve accelerare per dare a Montella quei 4-5 giocatori di livello e iniziare al meglio la stagione. Lobotka? E’ un profilo che interessa e che assomiglia a Veretout. E’ di proprietà del Celta Vigo e servirà un’offerta sicuramente importante. Perso De Rossi, serve un elemento esperto in mezzo al campo.

La Juventus su Chiesa? Mi aspetto che il ragazzo prenda una posizione perché finora hanno parlato tutti ma finora non abbiamo avuto ancora il piacere di sentire l’opinione del giocatore o del padre. La Juventus ha fatto la sua offerta e adesso sta sullo sfondo ad attendere la risposta del giocatore. Molto dipenderà dallo stesso ragazzo ma credo che per lui convenga rimanere a Firenze almeno un anno dove sarebbe sicuramente protagonista rispetto ad una realtà come quella bianconera.

L’attaccante che arriverà? Io credo Cutrone rimanga sempre un obiettivo per la società viola. Il Milan ha bisogno di liquidità e lo dimostra dalle sue stesse difficoltà di operare nel mercato in queste settimane, vedi appunto il caso Veretout. Cutrone è stato lanciato in prima squadra proprio da Montella e potrebbe esser un nome interessante. Quando ha giocato ha dimostrato di saper vedere la porta e l’ambiente di Firenze potrebbe fargli bene.

De Rossi era l’elemento perfetto per tecnica, esperienza e apporto sul campo ed extra campo. L’agente di Borja Valero si è incontrato nuovamente con i dirigenti della Fiorentina. Montella lo conosce molto bene e potrebbe essere un matrimonio che può farsi. L’unico scoglio è quello relativo allo stipendio del giocatore. Anche l’Inter però vorrebbe provare a strappare un paio di milioni di buona uscita.